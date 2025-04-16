مصرع شاب وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه واصيب اخرين اثر وقوع حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل على الطريق الدولى أمام جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل على الطريق الدولى أمام جامعة الدلتا.

حيث أصيب كلا من فارس وائل ابراهيم على 17 عاما مقيم الوكاله بشربين مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم ،احمد البسيوني محمد البسيونى 18 عاما مقيم كفر التبن ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



فيما لقى عادل صبرى فوزى 20 عاما مقيم الوكالة شربين وتم نقل الجثة الى مستشفى جمصة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.