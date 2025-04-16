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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: خدمة المواطن واجب ومسئولية.. والتواصل المباشر الطريق الأسرع للحل |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا، لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.

جهود محافظ الغربية 

وأكد المحافظ، خلال جولته، أن تلبية احتياجات المواطنين تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة تعتمد على الاستماع المباشر للمواطنين والتفاعل مع مطالبهم بشكل فوري، ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة له.

محافظ الغربية ودعم التيسير 

كما شدد اللواء أشرف الجندي على أن كافة العاملين بالمراكز التكنولوجية مطالبون بالتيسير على المواطنين وتوضيح الإجراءات بلغة واضحة وشفافة، إلى جانب توفير بيئة عمل لائقة تضمن راحة جميع المترددين خاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو رفع المعاناة عن المواطن وتوفير حلول عملية وفورية لأي مشكلات طارئة.

وخلال لقاء مفتوح مع عدد من المواطنين، استمع المحافظ لمجموعة من الشكاوى والمقترحات، وأصدر تعليماته الفورية للأجهزة المعنية بسرعة بحث تلك المشكلات ووضع حلول حقيقية تراعي مصلحة المواطن وتضمن تطبيق القانون بعدالة ودون تعقيدات.

معدلات الإنجاز في ملف التصالح

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء معدلات الإنجاز في ملف التصالح، موجهاً رؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع مراعاة دقة الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

وفي ختام جولته، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد فيها أن أبواب الأجهزة التنفيذية ستظل مفتوحة لاستقبال طلباتهم وشكاواهم، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن وتوفير بيئة خدمية ترتقي لتطلعاته، قائلاً: “تواصلكم معنا هو مفتاح التطوير.. ورضاكم غايتنا.”

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة المحافظة لتفعيل مبادرة «الغربية بتتغير بيكم» التي تسعى لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل المستمر بين المواطنين وأجهزة الدولة، بما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وخدمات حكومية بمعايير عصرية تواكب تطلعات الجميع.

محافظ الغربية ملفات التصالح جولات تكنولوجية خدمات المواطنين

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