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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندري بهدفين ويتأهل لربع النهائي

الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى
الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى
كريم عاطف

تأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

جاء الهدف الأول للدراويش، في الدقيقة 66 بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب من محمد وجدي وانطلاقة ومن ثم عرضية مباغتة من الجهة اليسرى ذهبت في المرمى وباغتت حارس المرمى.

وعزز الإسماعيلي تقدمه في الدقيقة 64 من ركنية من الجهة اليسرى نفذت بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع تشتيت خاطئ إلى داخل منطقة الجزاء قابلها على الملواني بتمريرة إلى عماد حمدي الذي سددها سكنت سقف المرمى.

وكان قد انتهي الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي و الاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي خلال الشوط الأول بين فريقي الإسماعيلي و الاتحاد السكندري، المقام على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

ضم تشكيل الإسماعيلي كل من: 

عبدالله جمال، عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، محمد خطاري، محمد وجدي، عبدالرحمن الدح، محمد عبدالسميع، محمد بيومي، عمر القط، حسن صابر.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

أحمد دعدور - مصطفي إبراهيم - عبد الله فوزي - علاء مارسيلو - محمد كريم -  أحمد الشيمي - ناصر ناصر - فيليب ناسيمنتو - فان ديرك - عبد الغني محمد - أدهم علاء .

وعلى مقاعد البدلاء : 

محمد عثمان - محمد فارس - عبد الله دياباتيه - خالد رضا - أحمد عاطف - عبد الرحمن صلاح - حسن محمد - محمد شفيق - عمرو رضا .

واستفاد الإسماعيلي من تعثر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين دون رد، ليضمن تأهله لربع النهائي بفارق الأهداف عن الفريق السماوي بعدما تساوى الفريقين في النقاط.

الإسماعيلى نهائي كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر الاتحاد السكندرى استاد هيئة قناة السويس

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