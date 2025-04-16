ترحيب إيراني ببدء المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رحّب ببدء المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الخارجية الإيرانية:" عراقجي أكد لجروسي ضرورة اتخاذ وكالة الطاقة الذرية موقفًا واضحًا من التهديدات للمنشآت النووية".

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن امتلاك السلاح النووي لا مكان له في العقيدة الدفاعية الإيرانية، مشددًا على أن القبول بمقترح واشنطن للتفاوض؛ جاء من موقع القوة وليس الضعف؛ بعد أن أثبتت العقوبات فشلها في ثني طهران عن مواقفها.

وفي تصريحاته حول الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي جرت في مسقط؛ أوضح المسؤول الإيراني أن الطرفين لم تكن لديهما نقاط خلاف أساسية، مشيرًا إلى أن الجولة الأولى كانت لتقييم جدية الطرف الآخر وتوضيح المواقف.

