القومي للإعاقة يعلن إيقاف السائق المتعدي على سيدة من ذوي الهمم وإحالته للنيابة

أعلنت إيمان كُريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، أنه جرى التواصل معها بخصوص واقعة التعدي على امرأة من ذوي الهمم من قبل سائق أتوبيس نقل عام، قائلة: "تم وقف السائق وإحالته للنيابة الإدارية".

وأضاف "كُريم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ننضم قانونيا للسيدة، وسننسق مع جهات التحقيق وسنعلم النتيجة بعد ذلك بإذن الله".

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة التحية لها، ووجهت الشكر للنيابة الإدارية وكل الجهات المعنية على دعمها للسيدة التي تعرضت للتعدي، قائلة: "المرأة المصرية هتفضل بخير، وحق الدكتورة مي هيرجع بإذن الله".

ووجهت الدكتورة إيمان كريم الشكر لمن قام بتصوير الفيديو، لأنه ساهم في انتشاره بين المصريين في المجتمع، ما جعلهم يعلمون بتفاصيل ما حدث.