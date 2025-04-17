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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
رنا عصمت

يعتبر عصير البنجر من العصائر المفيدة للجسم، كما أنه مفيد في إمداد الجسم بالأكسجين ويساعد في علاج الأنيميا وزيادة معدل الهيموجلوبين في الدم بصورة سريعة جداً، ويعمل على توليد كريات الدم الحمراء، كما أنه يمد الجسم بالمعادن المختلفة التي يحتاج إليها لعمليات التمثيل الغذائي .

وقال دكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية،عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن البنجر تجميليا يعطي الوجه النضارة والبريق ويحمر الخدود، ويقلل من اسوداد لون الجلد وزيادة التصبغات خاصة في منطقة الرقبة، وهو مفيد كذلك للشعر.

وتابع:"يتم عصر البنجر بصورة عادية مثل الفواكه تماما مع التخفيف بالماء ويحلى بالعسل ويتناول منه مقدار كوب مرتين يوميا بعد الإفطار و الغذاء، ويمكن عمله كالتالي:

1-عصير بنجر مع الفراولة:

نضع فى الخلاط : حبة متوسطة من البنجر مع 6 حبات فراوله و 6 حبات عنب أحمر و يضاف إليه عصير ليمونة واحدة و يضربوا فى الخلاط و يشرب .

2- عصير البنجر مع البرتقال و التفاح :

نضع حبة متوسطة من البنجر يتم تقطيعها ويضاف معها حبة من البرتقال وحبة من التفاح الأخضر، يضرب جميعا في الخلاط ويصفي ويشرب بعد أن يحلي بملعقه صغيره من عسل النحل( وممكن عدم تصفيته للاستفادة من كمية الألياف الملينة لأصحاب الإمساك).

3- عصير البنجر مع الجزر :

يعصر مع الجزر بكميات متساوية ويحلة بملعقة صغيرة عسل نحل ويشرب.

وفي كل الأحوال يشرب بارداً وسوف تلاحظين الفارق الكبير بعد استخدامه بهذه الطرق في إعطاء الجسم الحيوية والقوة وعدم الإحساس بالإجهاد، ويعطي البشرة الجمال والصفاء والنضارة.

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه عصير البنجر عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه صافية

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نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

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