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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير التموين: الذهب حقق مستويات غير مسبوقة في تاريخه بسبب ترامب

الذهب
الذهب
محمد حليم قنديل

علّق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على ارتفاع أسعار الذهب التي شهدت مستويات غير مسبوقة في تاريخها، كاشفاً أن سعر الأونصة بلغ مؤخرًا 3340 دولارًا، وهو أعلى سعر يسجّله الذهب عالميًا حتى الآن.

وكشف “فرج” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، أن هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب جاء نتيجة السياسات النقدية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أحدثت تغييرات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن تلك التحولات ساهمت في زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يخص الأسعار المحلية، كشف ناجي فرج أن سعر عيار 21 سجل اليوم 4780 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4094 جنيهًا، وسجل جنيه الذهب حوالي 38 ألف جنيه.

شدد مستشار وزير التموين للذهب، على ضرورة مواكبة التطورات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة، خصوصًا في ظل الأزمات المتكررة التي تعيد تشكيل النظام المالي العالمي.

مضيفا أن التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي ومتابعة الوضع الاقتصادي الراهن، تشير إلى أن العالم يمر بحالة هبوط تضخمي.

وتابع مستشار وزير التموين للذهب، أن الأزمة الأقتصادية الحالية لن تقتصر على الدول النامية فقط، بل ستطال الولايات المتحدة أيضًا.

أسعار الذهب: 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5429 جنيهًا للبيع و5400 جنيه للشراء.
 

أما عيار 22، فقد بلغ 4976 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء.


وسجل الذهب عيار 21– وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي– نحو 4750 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء.
 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4071 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لعيار 14، فقد بلغ سعره 3167 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء.
 

أما عيار 12 فسجل 2714 جنيهًا للبيع و2700 جنيه للشراء.

ناجي فرج مستشار وزير التموين التموين الذهب الأونصة

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