أخبار قنا| جثة رضيعة بصندوق قمامة.. وإزالة 20 طاحونة ذهب بصحراء قوص

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث على مدار الـ 24 ساعة، من أبرزها، توجيه محافظ قنا لرؤساء المراكز بتكثيف التواجد الميداني ورفع كفاءة الخدمات، وحملات مكثفة بفرشوط لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات، وعثور أجهزة الأمن على جثة رضيعة داخل صندوق قمامة، والمهرجان المسرحي لشباب الجنوب يدخل البهجة على أطفال مركز الأورام، وإزالة 20 طاحونة ذهب غير مرخصة في صحراء حجازة، وإدارة دشنا التعليمية تحث الطلاب على المشاركة بمبادرة "شجرة باسمك"، ووكيل وزارة الصحة يقرر خصم حافز الإشراف لمشرفي تمريض بمستشفى نجع حمادى العام.

محافظ قنا يوجه رؤساء المراكز بتكثيف التواجد الميداني ورفع كفاءة الخدمات

وجّه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني اليومى، داخل مجمعات المواقف والمواصلات، لمتابعة الانضباط والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط الإشغالات في الأسواق العشوائية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين على أرض الواقع.

و أكد محافظ قنا، أهمية الاستجابة السريعة لطلبات وشكاوى المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، باعتبارها إحدى أهم مؤشرات تقييم الأداء في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة الجهاز الإدارى، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي تقاعس أو تأخير في تلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة تنفيذ حملات يومية لرفع الإشغالات التي تعيق حركة المارة والمركبات، خاصة في الأسواق والمناطق الحيوية، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة لتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

حملات مكثفة بفرشوط لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، جهودها الميدانية، بمجموعة حملات مكثفة استهدفت عددًا من القطاعات الخدمية داخل المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا ، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بشأن ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إن قطاع الإشغالات، شن حملات موسعة للتصدي لمخالفات إشغال الطريق العام، ورفع كافة العوائق التي تعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري، بالإضافة إلى غلق المزلقانات غير الشرعية على خطوط السكك الحديدية حرصًا على سلامة المواطنين.

العثور على جثة رضيعة داخل صندوق قمامة بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة رضيعة ملقاة داخل صندوق قمامة بنطاق مدينة قنا. تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات الواقعة وهوية الرضيعة، عقب فحص الكاميرات المحيطة بالمنطقة.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة رضيعة ملقاة داخل صندوق قمامة بنطاق مدينة قنا.

المهرجان المسرحي لشباب الجنوب يدخل البهجة على أطفال مركز أورام قنا

نظّمت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، مجموعة من العروض الفنية والترفيهية للأطفال المرضى بمركز الأورام بمحافظة قنا، ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، مدير المعهد، والنائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب.

تضمنت الفعاليات عروض الأراجوز التي قدمها فريق صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة الفنانين صابر شيكو وخليل عواد، حيث قدّما حكايات شعبية مستوحاة من التراث المصري مثل "عم عثمان الكسول" و"فلفل وفلفلة"، كما قُدمت فقرات غنائية متنوعة منها "الأقصر بلدنا"، و"طلع الفجر"، و"لسه فاكر"، و"يا أغلى اسم في الوجود"، و"قمرٌ".

إزالة 20 طاحونة ذهب غير مرخصة في صحراء حجازة بقنا

قاد حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا ، حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة المقامة على أراضي أملاك الدولة بصحراء حجازة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن أعمال الحملة أسفرت عن إزالة ٢٠ طاحونة غير مرخصة و٢٠ حوض سيانيت، يسعى أصحابها إلى الكسب السريع دون النظر إلى حق الدولة.

تعليمية دشنا بقنا تحث الطلاب على المشاركة بمبادرة شجرة باسمك

أطلقت إدارة دشنا التعليمية بـ قنا ، برئاسة طارق نور الدين، مدير عام الادارة، مبادرة "شجرة باسمك" بالمدرسة الرسمية لغات، ضمن مبادرة تشجير المدارس وتحقيق نموذج متميز من النظافة والتشجير فى إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم، لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة.

بدأت فعاليات المبادرة، بزراعة تلاميذ مدرسة الرسمية لغات، ما يقرب من 500 شتلة داخل فناء المدرسة بسواعد التلاميذ، بجانب وضع لافتات بجوار الشتلات تحمل اسم الطالب ليقوم بريها يومياً ورعايتها.

خصم حافز الإشراف لمشرفي تمريض بمستشفى نجع حمادى العام .. اعرف السبب

وجّه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بخصم حافز الإشراف لمشرفي تمريض الاستقبال بمستشفى نجع حمادى العام، لعدم اتباعهم السياسات المقررة داخل الاستقبال، كما وجه بخصم حافز الإشراف لفريق مكافحة العدوي بالمستشفي لعدم إتباعهم السياسات الصحيحة لمكافحة العدوي بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بمستشفي نجع حمادى العام، للوقوف علي سير العمل داخل أقسام المستشفي ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي داخلها، والتى استهلها بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

بدون حراسة.. محافظ قنا يستقل «تاكسي» لضبط التسعيرة ومراقبة التزام السائقين بها

استقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إحدى سيارات الأجرة "تاكسي" دون الإفصاح عن هويته، للوقوف على مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة مؤخرًا عقب تعديل أسعار الوقود، في خطوة غير تقليدية تعكس حرصه على مصلحة المواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن هذه الجولة المفاجئة تأتي في إطار خطة شاملة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، دون أية ترتيبات مسبقة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال يمس حقوق المواطنين.