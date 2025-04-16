خصم حافز الإشراف لمشرفي تمريض بمستشفى نجع حمادى العام .. اعرف السبب

وجّه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بخصم حافز الإشراف لمشرفي تمريض الاستقبال بمستشفى نجع حمادى العام، لعدم اتباعهم السياسات المقررة داخل الاستقبال، كما وجه بخصم حافز الإشراف لفريق مكافحة العدوي بالمستشفي لعدم إتباعهم السياسات الصحيحة لمكافحة العدوي بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بمستشفي نجع حمادى العام، للوقوف علي سير العمل داخل أقسام المستشفي ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي داخلها، والتى استهلها بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وراجع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، تردّد المواطنين على قسم الاستقبال والتسجيل الدقيق لحالات الدخول وتدوين الحالة المرضية لكل مريض، وتفقد مطبخ المستشفي ومدى إلتزامهم بتقديم الوجبات الغذائية للمرضي بالأقسام وتكامل السعرات الحرارية بتلك الوجبات ومستوي النظافة والتطهير، موجهاً بخصم 20% من شركة النظافة والأمن لعدم إلتزامهم بتقديم خدماتهم المقررة بالعقد بصورة كاملة حسب ما هو محدد.



واستكمل عبدالخالق، جولته بتفقد قسم العناية القلبية بالمستشفى، حيث إطمئن علي المرضي بالقسم والحالة الصحية لكل مريض وبروتوكول العلاج المقرر لكل مريض، واستمع من المرضي عن رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم وتوافر الرعاية الطبية الكاملة لهم وعدم شرائهم أي أدوية من خارج المستشفى.

كما تابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، قسم الأشعة ومدي توافر أفلام الأشعة وإلتزام فريق الأشعة بسُبُل الحماية المختلفة لهم، وقسم الحضانات وراجع تشغيل كافة الحضانات بالقسم ومدي توفير الرعاية الصحية للأطفال بالقسم، ومدي معرفة الفريق بالقسم للحالات المرضية والعلاج المنصرف للأطفال بالحضانات.

رافقه خلال الجولة، كل من: الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية، والدكتور أحمد المحلاوى، مدير إدارة نجع حمادي الصحية، والدكتور حيدر عبدالحميد، مدير مستشفي نجع حمادي العام.