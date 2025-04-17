الزمالك يصعد ضد زيزو.. ما علاقة السفارة الأمريكية؟

شارك الاعلامي إسلام صادق منشورا جديدا بشأن اللاعب أحمد مصطفي زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق:" رسميا الزمالك يبدأ التصعيد مع زيزو ويخطره بالتحقيق ويشكوه لاتحاد الكرة.. ويخاطب السفارة الأمريكية للتأكد من أسباب استخراج التأشيرة".

أول تحرك رسمي للزمالك



يأتي ذلك كأول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق .



وتم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.



وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.