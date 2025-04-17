ليلي زاهر تغير اسمها علي انستجرام لـ السيدة هشام جمال

شاركت الفنانة ليلى زاهر جمهورها ومتابعيها، صورًا ولقطات من كتب كتابها على الفنان والمنتج هشام جمال، الذي احتفلوا فيه أول أمس.

ونشرت ليلى الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلّقت عليها قائلة: “رسميًا السيدة هشام جمال”.

وخطفت ليلى الأنظار بإطلالتها الناعمة، بينما عبّر الجمهور ونجوم الفن عن سعادتهم بالخبر من خلال تعليقات مليئة بالحب والتهاني، الصور لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وتصدّر اسم الثنائي التريند بعد إعلان زوجهما رسميًا.

يذكر أن آخر أعمال ليلي احمد زاهر كان مشاركتها في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، والذي يُعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة سلمى أبوضيف. وشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، ومن فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.