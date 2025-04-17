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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلي زاهر تغير اسمها علي انستجرام لـ السيدة هشام جمال

ليلى زاهر وهشام جمال
ليلى زاهر وهشام جمال
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة ليلى زاهر جمهورها ومتابعيها، صورًا ولقطات من كتب كتابها على الفنان والمنتج هشام جمال، الذي احتفلوا فيه أول أمس.

ونشرت ليلى الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلّقت عليها قائلة: “رسميًا السيدة هشام جمال”.

وخطفت ليلى الأنظار بإطلالتها الناعمة، بينما عبّر الجمهور ونجوم الفن عن سعادتهم بالخبر من خلال تعليقات مليئة بالحب والتهاني، الصور لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وتصدّر اسم الثنائي التريند بعد إعلان زوجهما رسميًا.

يذكر أن آخر أعمال ليلي احمد زاهر كان مشاركتها في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، والذي يُعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة سلمى أبوضيف. وشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، ومن فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أعلى نسبة مشاهدة ليلي احمد زاهر انتصار هند عبدالحليم إسلام إبراهيم والعمل من تألي هشام جمال

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