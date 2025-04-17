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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم الأيتام بحي غرب شبرا الخيمة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
إبراهيم الهواري

أكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الإهتمام بالأيتام لا يقتصر على يوم واحد في السنة بل هو واجب علينا مُستمر على مدار العام، وإلتزامنا الدائم بتقديم الدعم والرعاية لأبنائنا وبناتنا الأيتام وتوفير البيئة المناسبة لهم  وتشجيعهم على الإجتهاد والثقة بقدراتهم مع توفير كل ما يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم، مُشيداً بالجهود المبذولة على رعاية الأيتام بالمحافظة.

محافظ القليوبية يكرم الأيتام

جاء ذلك خلال مشاركتة فرحة الأطفال الإيتام وسط أجواء إحتفالية مملوءة بالحب والإمتنان بإحتفالية تكريمهم بمقر نادي المؤسسة العُمالية بحي غرب شبرا الخيمة.


بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم لأحد الأطفال من قادرون بإختلاف ثم قدمت بطلة قادرون بإختلاف في لعبة الكارتيه فقرة إستعراضية، وقدمَّ عددً من الأطفال الأيتام من ذوي الإحتياجات الخاصة فقرات غنائية وإنشادية أبرزوا من خلالها أنهم قادرون على الإندماج وتواجدهم في جميع الفعاليات وتقديم أفضل ما عندهم.

 وفي هذا الصدد كرمًَ "المحافظ" عدد من الإطفال الأيتام من ذوي الهمم وسط فرحة الأطفال بهذا التكريم وإلتقاط الصور التذكارية.


وفي ختام الاحتفالية وجه "محافظ القليوبية" عظيم الشكر والتقدير لجميع الأمهات الأرامل تقديراً لرحلة عطائهن وكفاحهن في رعاية أبنائهن الأيتام، قائلاً بأن أبناءنا المُكرمين ليسو أيتام لأننا جميعاً أهلهم، لافتاً إلى ترحيبه بكافة المُقترحات والمُساهمات التي من شأنها تعمل على الإرتقاء بحياة أبنائنا من الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم وإدماجهم في المجتمع.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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