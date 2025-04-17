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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الإيرانية طهران

وزير الدفاع السعودي - ارشيفي
وزير الدفاع السعودي - ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء السعودية “ واس ” بأن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دفاع المملكة ، والوفد المرافق له وصل ، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وبحسب الوكالة السعودية ، فقد جاءت الزيارة بتوجيه من القيادة العامة للمملكة .


واشارت الوكالة الي انه من المقرر ان يعقد وزير الدفاع السعودي خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق ،  كان وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، تلقى اتصالا من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها "تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي".

وأضاف بيان الخارجية السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

واستضافت سلطنة عمان، اجتماعا نادرا بين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، والشروع في مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومن المنتظر أن تجرى جولة ثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في العاصمة الإيطالية روما لاستكمال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أنه سيحل مشكلة إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران قريبة جداً من الحصول على سلاح نووي لكني لن أسمح بذلك، موضحا "طهران تريد التعامل معنا لكنها لا تعرف كيفية ذلك، وأنا لا أستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية".

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