يضم 5 أغان.. بهاء سلطان يطرح ألبومه الجديد

يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح البومه الجديد"رسيني" ، والذي يتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ألبوم بهاء سلطان الجديد “رسيني” يضم 5 أغاني ابرزهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين.

وكان طرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغير بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «أنت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب المزاج عناب لـ الفنان بهاء سلطان، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.





