دهسهما على الطريق.. قرار عاجل بشأن سائق نقل في حادث بحدائق أكتوبر

أحالت جهات التحقيق سائق مقطورة دهس طالب وأصاب صديقه، إثر اصطدامه بهما أثناء استقلالهما دراجة نارية، نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة صديقه، للمحاكمة الجنائية.

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر، المقدم محمد نجيب، بأنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق اصطدمت بدراجة بخارية قيادة طالب (19 سنة) وصديقه.

وتسبب الحادث في وفاة الطالب في الحال، وإصابة صديقه الذي كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولى رجال المباحث الجنائية جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة.