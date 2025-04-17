قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان العربي
أين لائحة الانضباط؟.. اتحاد أمهات مصر: نرفض ضرب واحتجاز طالب كفر الشيخ
المهيري يهنئ العمال بصدور قانون العمل ويؤكد: لم يغفل حقوقهم السابقة
بـاستثمارات412 مليون جنيه ..محافظ قنا يتابع تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة
روسيا تنجح في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية
الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
كيف تدعم من يعاني من ضيق نفسي؟.. الأزهر يكشف الخطوات
كهربا يهنئ إمام عاشور بمولوده الجديد.. ماذا قال؟
محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس البورصة المصرية.. صور
إجراءات عاجلة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية
لخروجه معاش ..ممر شرفي لمدرس رياضيات بمدرسة سنباط بزفتي
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات التفتيش لمتابعة صلاحية السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دهسهما على الطريق.. قرار عاجل بشأن سائق نقل في حادث بحدائق أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أحالت جهات التحقيق سائق مقطورة دهس طالب وأصاب صديقه، إثر اصطدامه بهما أثناء استقلالهما دراجة نارية، نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة صديقه، للمحاكمة الجنائية. 

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر، المقدم محمد نجيب، بأنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق اصطدمت بدراجة بخارية قيادة طالب (19 سنة) وصديقه.

وتسبب الحادث في وفاة الطالب في الحال، وإصابة صديقه الذي كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولى رجال المباحث الجنائية جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة.

دهس دراجة نارية حادث تصادم قائد الدراجة النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

قراءة القران

هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة

الخميس أم الجمعة؟.. التحويل لـ التوقيت الصيفي في مصر هذا الموعد

الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا

ترشيحاتنا

استمرار فتح ميناء رفح البري للشهر الثاني على التوالي

استمرار فتح ميناء رفح البري للشهر الثاني على التوالي

الاعتلال الكلوي

الصحة: فحص 17 مليوناً و503 آلاف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد العمال

القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية

بالصور

وراثي أم مكتسب؟.. أسباب انتشار السرطان بين لاعبي كرة القدم

هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟
هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟
هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد