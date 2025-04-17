الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

ننشر عبر " صدى البلد " الصور الأولى لحادث إصابة 12 شخصا نتيجة لانقلاب سيارة ميكروباص بطريق صحارى بمدينة أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الجهات المختصة إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة صحارى التابعة لدائرة المدينة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح المواطنين.

هذا ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق صحارى بمدينة أسوان ، والذى أسفر عن إصابة 12 شخص بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وضمت قائمة المصابين كلا من سارة بيومي أحمد 15 سنة ، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم ، وآية بيومى أحمد 12 سنة ، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم ، ورحمة عيد حسن 14 سنة ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ، وأحمد ربيع فهمي 34 سنة ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وأحمد محمد السيد 10 سنوات ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وزينب إبراهيم فهمى 13 سنة ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ، ومصطفى رمضان عبدالنبي 13 سنة ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم .

كما أصيب فى الحادث تسنيم إبرهيم حسن 14 سنة ، مصاب بكسر بالذراع الأيسر ، وشهدان عاطف عادل 44 سنة ، مصاب بجرح قطعي بالجبهة ، وأحمد محمود علي 13 سنة ، مصاب بكسر بالذراع الأيسر ، ورضوى ياسر البدري 13 سنة ، مصاب بكسر بالفخد الأيسر وكسر بالذراع الأيسر ، وأسمهان سيد محمد 13 سنة ، مصابة بخلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم تحرير محضر بالواقعة .