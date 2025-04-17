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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القبض على أمريكي يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية | تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

اعترف الأمريكي أبوزر رحمتي، البالغ من العمر 42 عاما، أمام المحكمة الفيدرالية بتعاونه مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية ضد بلاده حيث أقر تهمتي التآمر للعمل، والعمل فعليا كوكيل لصالح الحكومة الإيرانية داخل الأراضي الأمريكية دون إخطار مسبق للنائب العام، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الأمريكي.

ويُشار إلى أن المواطن الأمريكي المقيم في ولاية فيرجينيا، كان يعمل متعاقدا مع إدارة الطيران الفيدرالية بين أعوام 2017 و2024.

وكان رحمتي قد خدم سابقا برتبة ملازم أول في الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة إرهابيا، وذلك في الفترة بين يونيو 2009 ومايو 2010.


وبحسب وزارة العدل الأمريكية ، فقد أظهرت وثائق المحكمة أن رحمتي عمل، منذ ديسمبر 2017 على الأقل وحتى يونيو 2024، بالتنسيق مع عملاء في الاستخبارات الإيرانية ومسؤولين حكوميين إيرانيين، وقام بأنشطة لصالحهم داخل الولايات المتحدة.

واشارت الوثائق إلى أن رحمتي خلال تلك الفترة، سافر إلى إيران والتقى هناك بعناصر استخباراتية ومسؤولين حكوميين، كما استخدم قصة تغطية لإخفاء طبيعة تواصله مع السلطات الإيرانية.

 وقد حصل في تلك الأثناء على وظيفة لدى أحد المتعاقدين مع إدارة الطيران الفيدرالية، وهي وظيفة منحته صلاحيات الوصول إلى معلومات حساسة وغير علنية عن قطاع الطيران الأمريكي.

وقام رحمتي بجمع وتقديم معلومات ومواد مفتوحة المصدر وأخرى غير علنية تتعلق بصناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة إلى ضباط في الاستخبارات الإيرانية.

وكما عرض رحمتي خدماته على الحكومة الإيرانية في أغسطس 2017، وذلك من خلال زميل سابق كان يشغل منصبا رفيعا في الحكومة الإيرانية، وعمل سابقا في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

و التقى رحمتي بعناصر في الاستخبارات الإيرانية ومسؤولين حكوميين، واتفق معهم على تزويدهم بمعلومات حول قطاع الطاقة الشمسية الأمريكي.

وعند عودته إلى الولايات المتحدة مطلع عام 2018، بدأ رحمتي بجمع مواد خاصة ومفتوحة المصدر تتعلق بصناعة الطاقة الشمسية، ثم قام بتقديمها إلى مكتب نائب الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا.

وتشير الوثائق إلى انه ، وأثناء عمله كمتعاقد في إدارة الطيران الفيدرالية، قام بتنزيل أكثر من 175 غيغابايت من الملفات، تضمنت وثائق حساسة خاضعة للرقابة، تتعلق بـ"النظام الوطني للمجال الجوي" وأنظمة رادارات مراقبة المطارات، إضافة إلى بيانات الترددات اللاسلكية.

وقام رحمتي بحفظ هذه الملفات على وسائط تخزين قابلة للإزالة، ثم أخذها معه إلى إيران في أبريل 2022، حيث سلّمها لمسؤولين في الحكومة الإيرانية، بحسب وزارة العدل.

كما قدم رحمتي ايضا  معلومات إضافية تتعلق بالطاقة الشمسية، والألواح الشمسية، وإدارة الطيران الفيدرالية، والمطارات الأمريكية، وأبراج مراقبة الحركة الجوية، إلى شقيقه المقيم في إيران، بهدف إيصالها إلى مسؤولي الاستخبارات نيابة عنه.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق رحمتي في الـ 26 من أغسطس المقبل. 

ويواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن بتهمة العمل كوكيل لصالح حكومة أجنبية، بالإضافة إلى عقوبة تصل إلى خمس سنوات أخرى بتهمة التآمر.

أمريكا ايران المحكمة الفيدرالية الأمريكية القانون الأمريكي إدارة الطيران الفيدرالي ولاية فيرجينيا

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