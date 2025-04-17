يونيسف تحذر: 1.4 مليون طفل فى غزة على شفا كارثة إنسانية

كشف كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تصريحات حصرية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مليونًا و400 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من ظروف إنسانية مأساوية، ويحتاجون إلى دعم عاجل لإنقاذ حياتهم، محذرًا من تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق.

وأكد المتحدث للإعلامية دينا زهرة، أن الاحتلال الإسرائيلي "يرتكب انتهاكات صارخة" ضد القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية تزيد من معاناة الأطفال الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة.

وشدد على أن المنظمة الدولية تواجه صعوبات كبيرة في أداء مهامها بسبب استمرار القتال، قائلًا: "يجب العمل فورًا على وقف إطلاق النار في غزة لتمكيننا من تقديم المساعدات المنقذة للحياة".

وأفادت تقارير يونيسف بأن الأطفال في غزة يعانون من أعلى معدلات سوء التغذية في المنطقة، بالإضافة إلى صدمات نفسية حادة بسبب العنف المستمر، مما يهدد بجيل كامل من الضحايا الذين سيعانون من آثار هذه الحرب لسنوات مقبلة.



