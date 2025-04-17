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مش مرتاح .. حمادة هلال يثير قلق متابعيه بمنشور غريب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش مرتاح .. حمادة هلال يثير قلق متابعيه بمنشور غريب

حمادة هلال
حمادة هلال
ميرنا محمود

أثار الفنان حمادة هلال قلق متابعيه برسالة  نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وكتب حمادة هلال عبر خاصية الاستوري :مش مرتاح، دون تعليق اخر أو تفسير منشوره.

والد حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية
 

يذكر أن الفنان حماده هلال كان قد كشف عن تعرض والده لوعكة صحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه على "فيس‏بوك": "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا حليم يا رب أشفي أبويا".

حمادة هلال كنت أهلاوي

من ناحية أخرى قال الفنان حمادة هلال، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل المداح، فلم يكن هناك تفكير من البداية في تقديم أجزاء من العمل، لكن شركة إم بي سي طلبت تقديم ٥ أجزاء من العمل، على طريقة ألف ليلة وليلة.

وأضاف حمادة خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، أنه يعتبر مسلسل المداح هو عمل مسلي وجميل، وهو مسلسل خارج الصندوق، لذلك تمسك به.

وأشار هلال أن المختلف في مسلسل المداح، هو تواجد نجوم جدد في العمل بجانب نجوم العمل الأساسيين، فهو يستمتع بالتمثيل في مسلسل المداح وتجسيد شخصية صابر، ولكن الجزء الخامس كان ممتعا له بطريقة خاصة لأنه جسد شخصيتين في العمل شخصية جادالله وشخصية المداح.

وأوضح حمادة هلال أن هناك نجوم أبدوا في تجسيد دور الشيطان خلال المسلسل، منهم؛ سهر الصايغ، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب.

وأكد حمادة هلال انه يعيش في صراعات داخلية مثل أي إنسان، لأن الإنسان خلق في كبد، لكنه راضي بكل شئ ويحمد ويشكر الله دائما.

وقال حمادة هلال، إن والدته هي بركته، فلم يتركها إلا عند دخولها القبر، وكام متعلقا بها، فهو يعتبرها في مقعد صدق، وكانت رفيقته الدائمة، ويتمنى استمرار بركتها عليه دائما، مشيرا أنه منذ صغره كان يحب أن يسير بجوار الحائط، فلا يهتم أو ينشغل بالانتقادات السلبية، فالنجاح هو التركيز في طريقة فقط وعدم الاهتمام بما يدور حوله.

وأشار أنه يعشق صوت المطربة شيرين، وأحمد سعد، ومصطفى حجاج، ويعشق محمد فوزي وعبدالحليم، وعدد كبير من قصائد أم كلثوم، موضحا أنه لا يستطيع الاستماع كثيرا لموسيقى للمهرجانات، كما انه يحب أغاني الراب ووويجز ومروان بابلو ومروان موسى وعفروتو.

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