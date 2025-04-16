بسبب المداح .. حقيقة خلاف لوسي مع حمادة هلال .. فيديو

أكدت الفنانة لوسي أن علاقتها بالفنان حمادة هلال لم تشهد أي خلاف كما تردد، نافية ما أُشيع عن وجود "تصالح" بينهما خلال العرض المسرحي في مسرح البالون، مشيرة إلى أن علاقتها به قائمة على المحبة والاحترام المتبادل منذ البداية.

وأوضحت لوسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "حمادة شخص طيب جدًا وأبيض ونضيف، والنجاح اللي حققناه في المداح كان نتيجة صفاء النية والكواليس الجميلة".

وأضافت لوسي، عن كواليس أحد مشاهدها في مسلسل "المداح"، قائلة: "لما حمادة بدأ يصرف الجنية، أنا فعلاً اتشبثت بالأرض، وكان في شيخ بيرش عليا ميه، وحمادة بنفسه كان بيقرأ قرآن من شدة التوتر".

وكشفت لوسي أن شخصية "هند بنت الأحمر" التي قدمتها في المسلسل مبنية على شخصية جنية حقيقية وفقًا لما قرأته خلال استعدادها للدور، قائلة: "أنا ماليش في الطلاسم ولا الأعمال ولا الكلام ده، أنا بتاعة ربنا، بس دخلت العالم ده عشان أفهم الشخصية كويس وأجسدها صح".

وتحدثت أيضًا عن أجواء التصوير، قائلة: "كنا بنصور في كوخ، الباب بيتفتح لوحده، وحصل شبه زلزال لدرجة إن المصور رمى الكاميرا من الرعب".

وأوضحت لوسي أن الرسالة الحقيقية من العمل هي التحذير من الانجراف وراء "العالم السفلي"، مؤكدة أن تلك القوى لا تؤثر إلا على أصحاب النفوس الضعيفة.

وفي ختام حديثها، عبّرت عن حبها الكبير لحمادة هلال قائلة: "أنا بحب حمادة من قبل ما أشتغل معاه، وكنت حريصة أحضر له حفلة من غير ما يعرف كمفاجأة، وهو كاتب جزء جديد من مسلسل ولي العهد وأتمنى ينفذه لأنه عمل رائع".

