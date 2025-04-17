كيف تحول هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة منزلية؟

امتلاكك لـ هاتف جديد لا يعني بالضرورة أن جهازك القديم قد انتهى دوره، فبدلا من تركه في إحدي الادراج يجمع الغبار، يمكنك إعادة توظيفه وتحويله إلى كاميرا مراقبة منزلية دون تكلفة.

صحيح أن كاميرات المراقبة المتخصصة توفر ميزات احترافية، لكن الاعتماد على هاتف ذكي قديم يعد خيارا عمليا وفعالا لتعزيز أمان المنزل دون الحاجة لشراء أجهزة جديدة، وبقليل من الإعداد وتطبيق مناسب، يمكن لهذا الهاتف أن يتحول إلى أداة ذكية لرصد التحركات الغريبة أو حتى متابعة الحيوانات الأليفة أثناء غيابك.

خطوات تحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة



1. تأمين الهاتف القديم: قبل أي شيء، احرص على إعادة ضبط المصنع للهاتف القديم لحذف أي بيانات شخصية، مع التأكد من تحديث نظام التشغيل لضمان أعلى مستويات الأمان.

2. تحميل تطبيق مخصص للمراقبة: قم بتنزيل تطبيق متخصص في تحويل الهاتف إلى كاميرا مراقبة، على الجهازين: الهاتف القديم (الذي سيكون الكاميرا) والهاتف الجديد (الذي ستراقب منه).



ومن بين أشهر التطبيقات التي يمكنك الاعتماد عليها تطبيق Alfred، الذي يوفر ميزات مثل البث المباشر، اكتشاف الحركة، والتخزين السحابي.

3. إعداد التطبيق: بعد تثبيت التطبيق على الجهازين، يمكنك ربطهما بسهولة عبر مسح رمز QR، ما يجعل العملية سلسة وسريعة.

4. تحديد وظائف الأجهزة: اضبط الهاتف القديم على وضع "الكاميرا"، بينما قم بضبط الهاتف الجديد على وضع "المراقبة" أو “المشاهد”، حيث يمكنك تبديل الأدوار بسهولة من خلال القائمة العلوية في التطبيق.

5. اختيار موقع الكاميرا: ضع الهاتف في مكان استراتيجي مثل مداخل المنزل، بالقرب من النوافذ، أو عند المناطق التي تحتوي على مقتنيات ثمينة، تأكد من أن ميزة اكتشاف الحركة تعمل بكفاءة، مع ترك مسافة 1 إلى 2 متر عن الهدف المراد مراقبته.

6. ضبط الإعدادات: قم بتخصيص إعدادات التطبيق حسب احتياجاتك، مثل درجة حساسية استشعار الحركة وتفعيل إشعارات التنبيه.

7. بدء المراقبة: يمكنك استخدام حامل هاتف أو قاعدة تثبيت لتثبيت الهاتف في مكانه المناسب، وإذا أردت تغطية زاوية أوسع، يمكن استخدام عدسة بزاوية عريضة (متوفرة بسعر زهيد عبر الإنترنت) يفضل إبقاء الهاتف موصولا بالشاحن لتفادي انقطاع الطاقة.

8. متابعة البث: بمجرد الانتهاء من الإعدادات، يمكنك متابعة البث المباشر من هاتفك الجديد في أي وقت ومن أي مكان.