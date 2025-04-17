قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربنا على الظالم.. تفاصيل واقعة إهانة سائق لسيدة من ذوي الهمم
هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة
التصريح بدفن جثمان ضحية حادث ميكروباص الدويقة
الطفلة المعجزة.. فريدة تتحدث اللغات الأجنبية في عمر 3 سنوات
من يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام صن داونز؟.. كولر يفاضل بين لاعبين
15 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في غزة
أوكرانيا .. هجوم روسي بالمسيّرات على دنيبرو يوقع عدة ضحايا
ننتظر رد فيفا.. الزمالك يوضح موقف قضية بوبيندزا القانوني بعد وفاته
خناقة صيادين.. إصابة صياد بطلق خرطوش في سوهاج
فولفسبورج الألماني ينافس الأهلي على التعاقد مع بديل كولر
في 30 دقيقة.. خطوات وسعر استخراج البطاقة الشخصية 2025
إيران: الحشد العسكري الأمريكي يثير تساؤلات عن جدية المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Xiaomi 15 Ultra.. هاتف رائد من شاومي يهدد عرش سامسونج وآيفون

هاتف Xiaomi 15 Ultra
هاتف Xiaomi 15 Ultra
شيماء عبد المنعم

مع إطلاق هاتف Xiaomi 15 Ultra، تثبت شاومي قدرتها على تقديم تجربة رائدة تلبي توقعات المستخدمين الأكثر تطلبا، من الكاميرا الاحترافية إلى الأداء الفائق وجودة العرض المذهلة.

يقدم هاتف Xiaomi 15 Ultra حزمة مواصفات كاملة تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية المميزة لهذا العام.

كما يعد هاتف Xiaomi 15 Ultra، من بين أفضل هواتف الفلاجشيب التي تم إطلاقها مؤخرا، حيث نجح في تحقيق توازن نادر بين القوة والتصميم والذكاء البرمجي؛ مما يجعله خيارا قويا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف من الدرجة الأولى.

Xiaomi 15 Ultra

مواصفات Xiaomi 15 Ultra

يتميز هاتف Xiaomi 15 Ultra بشاشة OLDED Ultravision OLED مقاس 273 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل، مما يضمن صورا حادة مع معدل تحديث 120 هرتز للأداء السلس، ودعم HDR10+، و Dolby Vision وذروة سطوع 3200 شمعة، يقدم الهاتغ تجربة مشاهدة استثنائية في جميع الظروف.

يعمل هاتف Xiaomi 15 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Elite مصحوبا بذاكرة رام من نوع LPDDR5x RAM وتخزين UFS 4.1، مما يضمن أداء استثنائيا أثناء تشغيل التطبيقات والألعاب، وتعمل جدولة الأداء الديناميكي من شاومي على تحسين كفاءة الطاقة، ويعزز نظام إدارة البطارية الذكي من عمر البطارية بشكل كبير.

جاء هاتف Xiaomi 15 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية مدعومة بتقنيات Leica، تتضمن مستشعر رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل Sony Lyt-900، وعدسة تليفوتوغرافية بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر Samsung HP9، وعدسة تليفوتوغرافية عائمة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX858.

بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع تقنيات التثبيت البصري ومعالجة الصور المتقدمة التصوير الفوتوغرافي المذهل وتسجيل الفيديو.

يحزم هاتف Xiaomi 15 Ultra بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحنا سلكيا بقدرة 90 وات وشحن لاسلكي 50 وات، يبلغ سعره في الصين حوالي 6,499 يوان (أي 900 دولار أمريكي).

Xiaomi 15 Ultra سعر Xiaomi 15 Ultra شاومي 15 ألترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

الذهب

اعرف بكام.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يزيد 100 جنيه

ترشيحاتنا

ستروين C4X

سيتروين C4X موديل 2025 المجمعة محلياً في السوق المصري.. سعر ومواصفات

بورش

لمحبي العربات الخارقة.. أسعار أبرز سيارات بورش

تطبيق واتساب

للأيفون والأندرويد .. واتساب يضيف 12 ميزة جديدة

بالصور

كنز غذائي.. تعرف على فوائد الزبيب الأسود

..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود

قبل شم النسيم.. تعرف على طريقة تلوين البيض

قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور جديدة لـ شيريهان

بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان

طريقة عمل صوص سلطة السيزر

طريقة عمل صوص سلطة السيزر
طريقة عمل صوص سلطة السيزر
طريقة عمل صوص سلطة السيزر

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

أزمات محمد رمضان

تاريخ محمد رمضان لإثارة الجدل من أزمة الطيار لـ بدلة الرقص

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد