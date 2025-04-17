Xiaomi 15 Ultra.. هاتف رائد من شاومي يهدد عرش سامسونج وآيفون

مع إطلاق هاتف Xiaomi 15 Ultra، تثبت شاومي قدرتها على تقديم تجربة رائدة تلبي توقعات المستخدمين الأكثر تطلبا، من الكاميرا الاحترافية إلى الأداء الفائق وجودة العرض المذهلة.

يقدم هاتف Xiaomi 15 Ultra حزمة مواصفات كاملة تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية المميزة لهذا العام.

كما يعد هاتف Xiaomi 15 Ultra، من بين أفضل هواتف الفلاجشيب التي تم إطلاقها مؤخرا، حيث نجح في تحقيق توازن نادر بين القوة والتصميم والذكاء البرمجي؛ مما يجعله خيارا قويا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف من الدرجة الأولى.

Xiaomi 15 Ultra

مواصفات Xiaomi 15 Ultra

يتميز هاتف Xiaomi 15 Ultra بشاشة OLDED Ultravision OLED مقاس 273 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل، مما يضمن صورا حادة مع معدل تحديث 120 هرتز للأداء السلس، ودعم HDR10+، و Dolby Vision وذروة سطوع 3200 شمعة، يقدم الهاتغ تجربة مشاهدة استثنائية في جميع الظروف.

يعمل هاتف Xiaomi 15 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Elite مصحوبا بذاكرة رام من نوع LPDDR5x RAM وتخزين UFS 4.1، مما يضمن أداء استثنائيا أثناء تشغيل التطبيقات والألعاب، وتعمل جدولة الأداء الديناميكي من شاومي على تحسين كفاءة الطاقة، ويعزز نظام إدارة البطارية الذكي من عمر البطارية بشكل كبير.

جاء هاتف Xiaomi 15 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية مدعومة بتقنيات Leica، تتضمن مستشعر رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل Sony Lyt-900، وعدسة تليفوتوغرافية بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر Samsung HP9، وعدسة تليفوتوغرافية عائمة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX858.

بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع تقنيات التثبيت البصري ومعالجة الصور المتقدمة التصوير الفوتوغرافي المذهل وتسجيل الفيديو.

يحزم هاتف Xiaomi 15 Ultra بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحنا سلكيا بقدرة 90 وات وشحن لاسلكي 50 وات، يبلغ سعره في الصين حوالي 6,499 يوان (أي 900 دولار أمريكي).