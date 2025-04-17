مدبولي يرد على انتقادات فوضى السيرفيس ورفع الأجرة ويكشف إجراءات لضبط التعريفة

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال موقع “صدى البلد” بشأن الانتقادات الموجهه للحكومة بسبب عدم السيطرة على موقف السيرفيس ورفع الأجرة من قبل السائقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة جعلت زيادة أسعار المواد البترولية، صباح يوم الجمعة لأنه يوم إجازة، والمواطنين لا يكونون في الاعمال.

تشكيل غرفة عمليات من المحافظين

وأضاف مدبولي خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر الحكومة الأسبوعي، أنه بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية، يتم تشكيل غرفة عمليات من المحافظين، من أجل التوصل للتعريفة الرسمية للركوب في المواصلات العامة والخاصة.

وأشار رئيس الوزراء الى أنه بالوصول ليوم العمل الرسمي تصل الامور للاستقرار تفاديا للمشاكل التي يمكن ان تحدث من بعض السائقين بزيادة الأجرة بشكل مبالغ.

وأكد انه من الوارد ان تزيد الاجرة المقررة بسبب بعض ممارسة السائقين وهذا شئ طبيعي في اول يومين لذلك نقوم باصدار قرار رفع المحروقات في ايام اجازة وعندما نبدأ يوم العمل الرسمي تكون الأمور استقرت وبالتالي نتعامل مع هذه الامور الفردية وعودة الاجرة لنضالها الطبيعي .