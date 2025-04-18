سعر أقل دولار اليوم 18-4-2025

استمر سعر أقل دولار مقابل الجنيه في بداية تعامل اليوم الجمعة الموافق 18-4-2025؛ بقيمة تبلغ 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع

اجازة البنوك

مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، فإن البنوك المصرية تشهد تعطلا جراء تنفيذ الراحة الأسبوعية للموظفين بالجهاز المصرفي بموجب قرار صادر من البنك المركزي المصري، حيث ستستمر حتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18-4-2025؛ علي مستوي السوق الرسمية.

وفي اخر تعاملات مساء أمس الخميس، صعد سعر الدولار في مصر بمقدار طفيف لم يجاوز حاجز القرش الواحد علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

أقل سعر

وجاء أقل سعر دولار مقابل الجنيه في البنك الزراعي المصري

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخ البنك المركزي المصري نحو 51.06 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع .

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.93 جنيها للشراء و 51.03 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.94 جنيها للشراء و 51.04 جنيها للبيع في بنوك "المصري الخليجي و العربي الافريقي الدولي

متوسط السعر في البنوك

ووصل سعرالدولار في معظم البنوك نحو 51.06 جنيها للشراء و 51.16 جنيها للبيع في بنوك "الكويت الوطني، العقاري المصري العربي ،أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري،التجاري الدولي CIB، قناة السوي، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، سايب"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.08 جنيها للشراء و 51.18 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيها للشراء و 5.2 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظي الاسلامي و الأهلي الكويتي

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيها للشراء و 51.27 جنيها للبيع

كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تخفيضه لسعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس بنسبة 2.25% للمرة الأولي منذ قرابة عام، إلي وجود عدد من التحديات العالمية.

قرار البنك المركزي اليوم

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه أمس تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.

اجتماع البنك المركزي

قال البنك المركزي المصري إن قراره بتقليص سعر الفائدة علي الصعيد العالمي جاء بسبب عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وقال إنه بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

قرار البنك المركزي المصري

وبحسب قرار البنك المركزي الصادر أمس ، فإنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

نتيجة اجتماع البنك المركزي

مع حسم البنك المركزي المصري قراره الخاص بسعر الفائدة خلال اجتماعه أمس الخميس، فإن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار والثبات.

اجتماع البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.