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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي
سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة مدفوعًا بتقلبات الأسواق العالمية وقرارات اقتصادية مفاجئة، أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة، مما زاد من اضطرابات السوق العالمي ودفع الذهب نحو موجة صعود حادة.

قرار البنك المركزي 

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في  نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. 

سعر الذهب اليوم

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم الخميس 17/4 في مصر

ووفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن الأسواق المصرية، فإن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير اليوم الخميس. وجاءت كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل حوالي 5451.5 جنيه للجرام، وهو أعلى سعر تم تسجيله لهذا العيار في السوق المحلي حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية تراوحت في حدود 4770 جنيها للجرام بدون المصنعية، بينما تختلف المصنعية من تاجر لآخر وقد تصل إلى 150 جنيهًا للجرام بحسب نوع المشغولات.

أما سعر الذهب اليوم عيار 18 فقد بلغ 4088.5 جنيه للجرام، ويعد هذا العيار من أكثر الأعيرة استخدامًا في المدن الساحلية وبعض المناطق السياحية.

في حين سجل سعر الذهب عيار 14 ما يقارب 3180 جنيهًا للجرام، ويُعتبر هذا العيار الأقل استخدامًا في مصر مقارنةً بباقي الأعيرة.

سعر الجنيه الذهب اليوم يشهد قفزة غير مسبوقة

وبحسب البيانات الرسمية، فإن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل حوالي 38160 جنيهًا بدون المصنعية، ويعكس هذا الرقم الزيادة الكبيرة في أسعار الأعيرة المختلفة، ما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي في السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم في مصر.. أرقام جديدة

على الصعيد العالمي، ارتفع الذهب بنسبة كبيرة خلال تعاملات الأمس، حيث أضاف أكثر من 100 دولار في كلا العقدين. فقد سجلت عقود الذهب الآجلة قمة قياسية عند 3358 دولارًا للأوقية، وأغلقت مرتفعة بنسبة 3.27% عند 3346.4 دولارًا للأوقية.

أما العقود الفورية فقد قفزت بنسبة 3.8% وسجلت قمة الجلسة عند 3353.48 دولارًا للأوقية، قبل أن تغلق عند 3350.27 دولارًا للأوقية، مدعومة بتصاعد التوترات في ملف الحرب التجارية، وقلق الأسواق من الخطاب الصارم لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الذي استبعد خفض الفائدة قريبًا.

الذهب يثبت مكانته كملاذ آمن عالميًا

ويأتي هذا الصعود الكبير في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وقد سجل هذا العام عدة مستويات قياسية جديدة بزيادة فاقت 25% منذ بداية 2025.

المتابعون للأسواق العالمية يترقبون تطورات إضافية قد تزيد من حدة الصعود في أسعار الذهب، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية والتغيرات السياسية المفاجئة، بالإضافة إلى توقعات بتدهور مؤشرات الاقتصاد الأمريكي.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

توقعات الخبراء

ويتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب اليوم في مصر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة. كما نصح الخبراء المستهلكين بمراقبة أسعار الذهب اليوم السبت وما بعده بدقة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، تجنبًا للخسائر في ظل التحركات السريعة.

سعر الذهب اليوم في مصر يتأثر بعوامل خارجية ومحلية

يؤكد خبراء الاقتصاد أن الأسعار المحلية تتأثر بعوامل عدة، منها سعر الدولار مقابل الجنيه، وحركة الطلب والعرض المحلي، بالإضافة إلى التغيرات السريعة في أسعار الذهب العالمية، وهو ما يفسر تغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر خلال اليوم الواحد، بفروقات قد تصل إلى 15 أو 20 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا.

وفي ظل الوضع العالمي غير المستقر، يُرجح استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، خاصة إذا استمرت حالة التوتر التجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى، وواصلت البنوك المركزية سياساتها المالية الحذرة.

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