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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز تهاجم مطالب ما بعد الخطوبة: "اللي كانت بتستلف رصيد عايزة آيفون"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
علي مكي

انتقدت الإعلامية ياسمين عز خلال حلقة اليوم من برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بعض المطالب التي يبالغ فيها البعض خلال فترة الخطوبة، وعلى رأسها اشتراط الحصول على هاتف "آيفون".

وعبرت عز عن استغرابها قائلة: "إزاي أول ما تتخطبوا، تاني يوم الصبح، موبايلك يتعطل وتطلبوا من خطيبك يجيبلك موبايل 'التفاحة'؟".

وأضافت بأسلوب ساخر: "الله يرحم الموبايل أبو كشاف، بقالك 3 سنين بتستلفي رصيد ولا بترجعيه، كأنك ناصبة على الشركة! والموبايل ده مش هيفرحك في الخطوبة، ده ممكن يخليك تتحولي من مخطوبة لِمنكوبة!".

الفنان إيهاب فهمي ضيف ياسمين عز في "كلام الناس" الليلة

في سياق آخر، أعلن الفنان إيهاب فهمي عن حلوله ضيفًا على برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز في حلقة الليلة، والتي ستُعرض في تمام السادسة مساءً على قناة "إم بي سي مصر".
وقد نشر الفنان البوستر الترويجي للحلقة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقًا: "انتظروني في ضيافة ياسمين عز.. برنامج كلام الناس.. على mbc مصر".
إيهاب فهمي يتألق في دور "عبد العاطي" بمسلسل "إش إش"
يأتي ظهور إيهاب فهمي في البرنامج بعد النجاح الذي حققه في تجسيد شخصية "عبد العاطي" في مسلسل "إش إش"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي 2025. وقد نال أداؤه لشقيق "شادية" (هالة صدقي) زوجة "رجب الجريتلي" (ماجد المصري) استحسان الجمهور والنقاد.
ومن المتوقع أن يتناول اللقاء بين ياسمين عز وإيهاب فهمي جوانب مختلفة من مسيرته الفنية ونجاحه الأخير في "إش إش"، بالإضافة إلى آرائه حول القضايا الاجتماعية والفنية المطروحة.
 

كلام الناس ياسمين عيد العزيز ملجد المصري

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