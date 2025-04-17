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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يواصل اجتماعاته التنظيمية مع قياداته بـ 5 محافظات لاستعراض استراتيجية الحزب المقبلة

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

واصلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عقد سلسلة من الاجتماعات التنظيمية الموسعة، حيث تستضيف جميع القواعد التنظيمية للحزب من مختلف المحافظات، والتي ضمت أمانات الحزب في محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، بهدف استعراض الرؤية المستقبلية للحزب، ودور واختصاصات الأمانات النوعية المختلفة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد للحزب، فضلاً عن حضور عدد من الأمناء المركزيين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم والأقسام، بتلك المحافظات.

وتناول الاجتماع، مناقشة كافة القضايا التنظيمية والحزبية المثارة، لتوضيح كافة الحقائق لكوادر وقيادات وأعضاء الحزب، وذلك استمراراً لنهج قيادات الحزب بالشفافية، ودورية اللقاءات التنظيمية مع جميع كوادر الحزب.

قال النائب حسام الخولي، إن حزب مستقبل وطن يعتمد على كوادر مخلصة، والعمل التنظيمي كحجر الأساس في تحقيق رؤيته الشاملة، ساعيا لأن تكون له بصمة واضحة في كل مرحلة.

وأعرب النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن تقديره لقيادات الحزب في المحافظات على أدائهم المتميز خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالحشود الكبيرة والمشاركة الفعالة في الفعاليات المختلفة.

من جانبه، اعتبر النائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن النجاحات المتتالية التي يحققها الحزب على الساحة السياسية هي ثمرة لجهود كوادره المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن هذه الكوادر هي العمود الفقري للحزب وسر قوته الحقيقية.

وفي نفس الوقت، أكد النائب محمد ماهر، أن الحزب يمتلك قيادات قوية وكوادر قادرة على تحمل المسؤولية والقيام بدور فاعل في خدمة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الكوادر تمثل ركيزة أساسية في نجاح الحزب وتقدمه على الساحة السياسية.

وشهد الاجتماع، نقاشات موسعة بين الحضور، حول مختلف القضايا ذات الصلة، والاستماع لكافة مقترحات الحضور، بما يحقق استراتيجية الحزب.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن حسام الخولي علاء عابد البرلمان

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