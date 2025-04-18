أخبار قنا| متابعة تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة.. والمؤبد لـ3 أشقاء لشروعهم في إنهاء حياة شخصين

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها، متابعة محافظ قنا تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة، التى يجرى تنفيذ المرحلة الأولى منها باستثمارات412 مليون جنيه، والوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة تواصل حملات الإزالة وتحسين الخدمات ضمن الموجة 25، السجن المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة الشروع فى قتل شخصين بنجع حمادى.





باستثمارات412 مليون جنيه..محافظ قنا يتابع تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، وذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية بمحافظة قنا.

استعرض الاجتماع، أعمال المرافق الخاصة بالمشروع، والتي تشمل قطاعات الكهرباء، والطرق والكباري، والمياه، والصرف الصحي، وذلك في إطار الحرص على تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الفنية، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.

قنا..محلية نقادة تواصل حملات الإزالة وتحسين الخدمات ضمن الموجة 25

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا، اليوم الخميس، حملة إزالة موسعة ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، بقرية طوخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة، وأراضي زراعية، وأخرى تابعة لهيئة الآثار، حيث تنوعت التعديات بين أعمال بناء دون ترخيص.



السجن المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة الشروع في قتل شخصين بنجع حمادى



قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة 3 أشقاء غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالشروع في قتل شخصين، وحيازة أسلحة بيضاء، خلال مشاجرة وقعت بينهم بسبب لعب الأطفال بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

ترجع وقائع القضية، إلى بداية عام 2024، عندما وقعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، بسبب لعب الأطفال، وانتهت بطعنات سددها الأشقاء الثلاثة إلى شخصين.





"علامة تعجب"..عرض ايطالى يثير إعجاب أطفال الترامسة





أثار العرض المسرحى "علامة تعجب "لفرقة بالو أفاتانيو للترفية الايطالية، إعجاب أهالى قرية الترامسة بمحافظة قنا، وذلك ضمن عروض مسرح الطفل فى المهرجان المسرح الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحين الأفارقة، والمقام بمحافظة قنا من ١٥ إلى ٢٠ ابريل الجارى.

"علامة تعجب! "تأليف وأداء و إخراج باولو أفاتانيو، يقدم عروضًا كوميدية بصرية سريالية، مع أنواع مختلفة من الشخصيات وأساليب مختلفة تمامًا، "التمثيل الصامت مع الموسيقى والضوضاء، والرطانة، وإيقاع الجسم، والمسرح الهزلي غريب الأطوار".