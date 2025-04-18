وسائل إعلام حوثية تكشف حصيلة الضحايا بعد قصف ميناء رأس عيسى

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، ليل الخميس، مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات، في حصيلة أولية للقصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن.

وأوضحت أن الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تعمل على إسعاف الجرحى وإخماد الحرائق في الميناء.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن جماعة الحوثي الموالية لإيران.

وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية على منصة "إكس"، أن "قوات أميركية تحركت للقضاء على هذا المرفق الذي يشكل مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تمول جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من 10 سنوات".

وأضاف بيان القيادة : "يجب تنبيه الحوثيين، وأسيادهم الإيرانيين، ومن يدعمهم ويدعم أعمالهم الإرهابية عمدا، إلى أن العالم لن يقبل بتهريب الوقود والمواد الحربية إلى منظمة إرهابية".

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل، انفجارات هائلة وحرائق ضخمة في الميناء.

ويتعرض اليمن لغارات شبه يومية تشنها الولايات المتحدة لاستهداف البنى التحتية للحوثيين، منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد الجماعة لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.