الإسكندرية.. ازالة الكافتيريات المخالفة وفتح كوبري الكيلو 21

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال جولته التفقدية المفاجئة بمنطقة الكيلو 21، تعليماته الفورية بغلق كافة المنافذ غير الآمنة، والتي كانت تُستغل من قِبل بعض العناصر كمواقع لتعاطي المواد المخدرة، في إطار تعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتم غلق أحد المنافذ المخالفة لبيع الخضار والفاكهة بعد قيامه بفتح مساحة كبيرة أسفل الكوبري كانت تشكّل بؤرة لمتعاطين المخدرات ومخزن عشوائي مخالف للسلع والمنتجات.

كما أمر بإزالة كافة الكافتيريات والمحال المخالفة التي تعمل دون تراخيص بالمنطقة، مؤكدًا على ضرورة فرض النظام ومنع أي تجاوزات تُعرقل حركة المرور موجها الإدارة العامة للمواقف التابعة لمحافظة الإسكندرية باستغلال تلك المساحات وضمها لإقامة مواقف خاصة للسيارات الميكروباص بدلا من المواقف العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتحتل حرم الطريق.

وفي سياق تحسين البنية التحتية المرورية، وجّه سيادته بتوسعة الجراج المجاور لنقطة مرور الكيلو 21، بما يُسهم في تخفيف حدة التكدسات المرورية وتحسين انسيابية حركة السيارات، خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة الإقبال على شواطىء غرب الإسكندرية.

[4/17, 11:52 PM] +20 12 23481158: *محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الكافتيريات المخالفة وإغلاق المنافذ غير الآمنة بالكيلو 21*

الإسكندرية - 17 أبريل 2025

خلال جولته التفقدية المفاجئة بمنطقة الكيلو 21، أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعليماته الفورية بغلق كافة المنافذ غير الآمنة أسفل كوبري الكيلو 21، والتي كانت تُستغل من قِبل بعض العناصر كمواقع لتعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار تعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين حيث تم غلق أحد المنافذ المخالفة لبيع الخضار والفاكهة بعد قيامه بفتح مساحة كبيرة أسفل الكوبري كانت تشكّل بؤرة لمتعاطين المخدرات ومخزن عشوائي مخالف للسلع والمنتجات .

كما أمر بإزالة كافة الكافتيريات والمحال المخالفة التي تعمل دون تراخيص بالمنطقة، مؤكدًا على ضرورة فرض النظام ومنع أي تجاوزات تُعرقل حركة المرور موجها الإدارة العامة للمواقف التابعة لمحافظة الإسكندرية باستغلال تلك المساحات وضمها لإقامة مواقف خاصة للسيارات الميكروباص بدلا من المواقف العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتحتل حرم الطريق .

وفي سياق تحسين البنية التحتية المرورية، وجّه سيادته بتوسعة الجراج المجاور لنقطة مرور الكيلو 21، بما يُسهم في تخفيف حدة التكدسات المرورية وتحسين انسيابية حركة السيارات، خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة الإقبال على شواطىء غرب الإسكندرية.

وعلى هامش جولته المفاجئة بمنطقة الكيلو 21 بحي العجمي، قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتكليف كافة الجهات المعنية بإزالة كافة الاشغالات والمواقف العشوائية المجاورة لوحدة المرور والمستشفى لفتح الطريق أمام مسار كوبري الكيلو 21 في الاتجاه المؤدي إلى الساحل الشمالي، وذلك لتحقيق السيولة المرورية فى تلك المنطقة الحيوية لاسيما مع اقتراب فصل الصيف.

ووجّه بإزالة جميع الإشغالات من جانبي الطريق أسفل الكوبري، لما تمثله من عرقلة للحركة وتشويه للمظهر الحضاري، وكلف الجهات المعنية بحي العجمي بتكثيف الرقابة والحملات لضمان عدم عودة الباعة الجائلين .

وفي سياق متصل، وفى إطار تكليف المحافظ بمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للتأكد من عدم استغلال المواطنين لاسيما بعد رصد عدد من الشكاوي بقيام بعض السائقين بالمواقف العشوائية بزيادة الأجرة وتقسيم المسافات كثّفت فى هذا الإطار إدارة المرور من تواجدها الميداني في المنطقة، حيث قامت بإيقاف عدد من سيارات الميكروباص، واستطلعت آراء الركاب بشأن مدى التزام السائقين بالتعريفة الرسمية للركوب. وأسفرت الحملة عن سحب تراخيص بعض المركبات المخالفة، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وفرض الانضباط.