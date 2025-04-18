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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب سيمبا: خروج الزمالك في صالحنا.. وبيراميدز مفاجأة الموسم

سيمبا التنزاني
سيمبا التنزاني
رباب الهواري

أكد فادلو ديفيدز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، أن خروج الزمالك من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي كان في صالح فريقه، لكنه أوضح أن ذلك يكشف قوة الفريق الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى أنه نادٍ كبير يمتلك مؤسسة قوية.

بيراميدز فاجأ الجميع في دوري الأبطال

وأشاد ديفيدز بفريق بيراميدز المصري، مؤكدًا أنه قدم موسمًا استثنائيًا وفاجأ الجميع بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليكون ضمن صراع قوي بين أندية مصر وجنوب إفريقيا، حيث يواجه بيراميدز أورلاندو بايرتس، ويلعب الأهلي أمام صن داونز. وأشار إلى إمكانية مشاهدة نهائي مصري خالص أو جنوب إفريقي خالص، أو مواجهة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس.

تحليل لمباراة الذهاب ضد المصري

تحدث ديفيدز عن مواجهة فريقه في ذهاب ربع النهائي أمام المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن فريقه رغم خسارته بهدفين دون رد، سيطر على اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 60%، وسدد 18 كرة، منها 7 على المرمى، بينما سجل المصري من فرصتين فقط. وأوضح أن سيمبا كان الطرف الأفضل، لكن النتيجة لم تكن لصالحهم.

نجاح تكتيكي في مباراة الإياب

وأشاد ديفيدز برد فعل لاعبيه في لقاء الإياب، مشيرًا إلى أن فريقه عرف كيف يستغل المساحات خلف دفاع المصري، ونجح في عزل أبرز لاعبيه مثل صلاح محسن ودرغام والسعداوي، ومنعهم من تشكيل الخطورة. وأضاف أن الحفاظ على نظافة الشباك وتسجيل هدفين كان هدف الفريق، وقد تمكنوا من حسم التأهل بركلات الترجيح بعد أداء قوي.


 

سيمبا التنزاني الزمالك الكونفدرالية اخبار الرياضة اخبار الزمالك

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