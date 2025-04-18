وفاة الفنان سليمان عيد إثر أزمة صحية مفاجئة

أعلن نجل الفنان سليمان عيد، وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله”.

موعد ومكان جنازة الفنان سليمان عيد

وأضاف نجل الفنان الراحل سليمان عيد أن صلاة الجنازة على والده ستكون بعد صلاة الجمعه بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد وموعد الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة.



اخر أعمال سليمان عيد

تألق الفنان سليمان عيد في فيلم فار بسبع أرواح و هو فيلم عيد الفطر المبارك 2025.

قال سليمان عيد في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: “بجسد شخصية شخص متوفي وتدور بينه وبين كل أبطال العمل مواقف كوميدية”.



وأضاف سليمان عيد: "سعيد بردود الأفعال علي الفيلم و سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و سعادة و ايجابية".

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح

انضم لبطولة الفيلم أيضًا فرح الزاهد، وناجي سعد، لينا صوفيا، وإبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، شريف حسني، وطاهر أبو ليلة، ودنيا جمعة، سليمان عيد، ويزو، وغيرهم كثير من النجوم.

فيلم فار بـ 7 أرواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية.