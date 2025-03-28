سليمان عيد يكشف تفاصيل فيلم فار بسبع أرواح

حل الفنان الكوميدى سليمان عيد ، ضيفا على الإعلامي حسن عسيري، ببرنامج "بروود كاست مع حسن عسيري"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وأوضح سليمان عيد أن آخر أعماله فيلم " فار بسبع ارواح" ويقوم ببطولته، معقبا:" أسمى فار فى الفيلم عشان كل شويه الناس تفتكرنى موت وانا لم أمت ومقرر طرحه خلال عيد الفطر".

وحاول حسن عسيري استفزاز سليمان عيد قائلا" إيه لازمتك"؟ ليرد عيد قائلا:" عيب أنت بتسألنى إيه لازمتك وأنت بتربط الجزمة".

مجسم سليمان عيد يجذب أنظار الجمهور في العرض الخاص لفيلم فار بـ 7 ترواح سليمان عيد ومحمد رضوان ونجوم فيلم فار بـ7 ترواح يحتفلون بالعرض الخاص ميصحش.. سليمان عيد يوجه رسالة لمنتقدي سيد الناس والفرحين في إعتزال محمد سامي | خاص سليمان عيد عن إتهامه بالإساءة للنوبيين: السوشيال ميديا ضخمت القصة| خاص

كلامك كتير

وواصل عسيرى استفزاز سليمان عيد قائلا:" ليه أنت رخوى فى أعمالك وكلامك كتير أوى" ليرد غيد قائلا:" يمكن عشان أنا كوميدى فلازم ابقى رخوى وكلامى كتير عشان أنا ممثل وشغلتى الكلام".