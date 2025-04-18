أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

ننشر متوسط أسعار العملات العربية في مصر، في خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 165.57 جنيه.
سعر البيع: 166.79 جنيه.
سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 133.96 جنيه.
سعر البيع : 135.64جنيه.
سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 131.23 جنيه.
سعر البيع: 132.81 جنيه.
سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء:71.44 جنيه.
سعر البيع: 72.04 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 13.88 جنيه.
سعر البيع: 13.92 جنيه.
سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري بسبب مواسم العمرة وموسم الحج:
سعر الشراء: 13.55 جنيه.
سعر البيع: 13.63 جنيه.
سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 12.95 جنيه.
سعر البيع: 14.02 جنيه.