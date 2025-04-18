عراقجي: طرد السكان من غزة غير مقبول

عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أسف بلاده بشأن الجرائم التي تُرتكب بغزة في ظل صمت كامل من الدول الغربية، مؤكدا ان طرد السكان من غزة غير مقبول.

وقال عراقجي في تصريحات له انه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف المشاكل الإقليمية ولاسيما القضية الفلسطينية والجرائم في غزة.

وانتقد عراقجي التصرفات الأمريكية تجاه اليمن والتي وصفها بأنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وأعرب عن رضا بلاده الشديد عن الدور الروسي في الاتفاق النووي ، مضيفا “ نضع أصدقاءنا في الصين وروسيا في صلب مستجدات الموضوع النووي”.

وأتم الوزير الإيراني تصريحاته بالقول “ يمكن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في حال لمسنا جديةً من الطرف الأمريكي ولم تصدر عنه مطالب غير واقعية”.