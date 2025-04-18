علاجات بدون أساس علمي.. قصة إيقاف الدكتور جودة عواد

قررت نقابة الأطباء الدكتور جودة عواد عن ممارسة المهنة بسبب ما وصفته بـ "مخالفات مهنية" تتعلق بالترويج لعلاجات غير علمية.

ـ الخبرة العملية:

يمتلك الدكتور جودة عواد أكثر من 20 عامًا من الخبرة في المجال الطبي، وكان له دور بارز في العمل في المستشفيات والعيادات المتخصصة.

يُعد الدكتور جودة عواد من الأطباء المتميزين في مجال الجراحة العامة، حيث تخرج من كلية الطب بالجامعات المصرية وله خبرة طويلة في هذا المجال.

عمل في العديد من المستشفيات الكبرى في مصر، وكان له دور بارز في تدريب الأطباء الجدد، حيث كان يُعرف بتقديم تقنيات جديدة وابتكارات في الجراحة.

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