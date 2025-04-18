ملتقى القاهرة لفن الحكي.. منصة لإحياء التراث الشفهي| فيديو

احتضن المسرح القومي بالعتبة افتتاح الدورة الأولى من ملتقى القاهرة لفن الحكي، المبادرة الثقافية الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف إعادة إحياء فن الحكي، بوصفه أحد أعرق أشكال التعبير الإنساني المتجذرة في الوجدان المصري.

تنظيم ورش تدريبية مجانية

أكدت منى سليمان، المدير التنفيذي للملتقى، أن الحدث يمثل منصة غير تقليدية لدعم الحكائين من مختلف الأعمار والفئات، مع تنظيم ورش تدريبية مجانية تهدف إلى تطوير مهارات السرد والتعبير القصصي، خاصة بين الأطفال والنساء.

وأضافت خلال برنامج صباح البلد، أن الفعاليات تتنوع بين عروض في أماكن ثقافية وتاريخية مفتوحة، وورش عمل تستهدف تعميق فهم الحكاية كأداة للتواصل والتأثير.

كما تم تكريم عدد من أصحاب المشاريع الإبداعية الذين أسهموا في تطوير فن الحكي على الساحة المحلية.

وقالت سليمان إن الملتقى لا يعتمد نظام المنافسة، بل يمنح مساحة آمنة للحكائين لمشاركة قصصهم وتجاربهم، مؤكدة أن القصص التي تُروى خلال العروض تلامس القلوب وتعكس هموم وأفراح المجتمع.