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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطة وطنية طموحة لدعم الابتكار في اجتماع أمانة ريادة الأعمال بـ"الجبهة الوطنية"

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة ريادة الأعمال التابعة للحزب اجتماعها الأول برئاسة الدكتور ياسر عبدالمقصود، أمين أمانة ريادة الأعمال، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، جاء ذلك في إطار جهود حزب الجبهة الوطنية لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في مصر.

 وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل طموحة تستهدف دعم المشروعات الناشئة، وتمكين الشباب، وتحفيز بيئة الابتكار في مختلف القطاعات.

 وأكد الدكتور ياسر عبدالمقصود أمين أمانة ريادة الأعمال خلال الاجتماع: على ضرورة إحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدا أن هذه الأمانة ستكون منصة فاعلة لدعم الشباب وتبني الأفكار الابتكارية.

 وأشار إلى إيمانه العميق بأن ريادة الأعمال ليست فقط محركًا اقتصاديًا، بل أداة للتنمية المجتمعية الشاملة.

 ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحزب على تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الطاقات الشابة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار.

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية أمانة ريادة الأعمال ريادة الأعمال ياسر عبدالمقصود

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