شاهد.. شاحنة مليئة بسيارات تسلا سايبرتراك محطمة بالكامل

تلقت تسلا سايبرتراك مؤخرًا ضربة جديدة لصورتها العامة، بعد تداول واسع لمقطع فيديو على إنستجرام يُظهر عددًا من شاحنات سايبرترك المحطمة، إلى جانب بعض طرازات موديل Y وموديل 3، محمولة على ظهر شاحنة نقل ضخمة تعمل بالوقود، وهي تشق طريقها وسط أمطار غزيرة على طريق سريع في الولايات المتحدة الأمريكية.

لاقى الفيديو، الذي حصد نحو 200,000 إعجاب، انتقادات لاذعة وسخرية لاذعة من المستخدمين على مواقع التواصل، حيث لم يتردد كثيرون في تشبيه سايبرترك بسيارة ديبلوريان أو وصفها بـ"السايبر أزتيك"، في إشارة إلى تصميمها المستقبلي المثير للجدل.

وأبرزت الصور مشهدًا مثيرًا للجدل: جدار معدني من شاحنات تسلا المتضررة متكدسة فوق بعضها البعض.

رغم أن أسباب الحادث لم تُوضّح، إلا أن مجرد انتشار المقطع ساهم في تعزيز السخرية والانتقادات التي تواجهها سايبرترك منذ إطلاقها، من حيث تصميمها الغريب، وتأخيرات الإنتاج، إلى أسئلتها المفتوحة حول المتانة والأداء الفعلي.

ورغم أن تسلا لم تصدر تعليقًا رسميًا على الفيديو، فإن المشهد الجديد يسلط الضوء على حجم الضغط الإعلامي والشعبي الذي تواجهه الشركة مؤخرًا، وعلى مدى حساسية صورتها الرقمية في عالم تقوده مواقع التواصل الاجتماعي.