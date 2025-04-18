مسؤول إيراني: تفكيك أجهزة الطرد أو خفض التخصيب للصفر خط أحمر

قال مسؤول إيراني لـ رويترز، إن طهران تريد ضمانات بأن الرئيس الأمريكى دونال ترامب لن ينسحب من الاتفاق الجديد المحتمل.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها.

وتابع المسؤول: أن تفكيك أجهزة الطرد أو خفض التخصيب إلى الصفر هو “خط أحمر”.

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه ليس متعجلا لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك قبيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في روما يوم السبت.

وردا على سؤال حول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأنه تراجع عن فكرة أن تشن إسرائيل هجوما على إيران، قال ترامب: “لن أقول إنه تراجع لست في عجلة من أمري للقيام بذلك، لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تسعى إلى تجريد الإيرانيين من صناعاتهم أو أراضيهم، بل إن ما تريده فقط هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً.