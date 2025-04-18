الرئيس الأوكراني: شركات صينية تساهم في إنتاج صواريخ إسكندر الروسية

فال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي، اليوم الجمعة أن الصين تساهم في إنتاج صواريخ إسكندر الروسية.



وقال الرئيس الأوكراني إنه وسّع نطاق العقوبات الأوكرانية لتشمل ما يقرب من مئة كيان إضافي - أشخاص طبيعيين واعتباريين - معظمهم متورطون في إنتاج صواريخ إسكندر، كتلك التي ضربت خاركيف.



وأكد زيلينسكي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن العديد من هذه الكيانات روسية، ولكن للأسف، بعضها صيني.



وأشار إلى أنه لا تزال عمليات الاستجابة للطوارئ جارية في مدرينة خاركوف عقب الهجوم الصاروخي الروسي.



وتشير التقارير الأولية إلى أن أحد صواريخ كروز من طراز إسكندر انفجر أحد الصواريخ في الجو فوق حي سكني، بينما أصاب آخر موقعًا صناعيًا بالقرب من منطقة سكنية.



ونتيجةً للضربة، تضررت مبانٍ سكنية عادية، وأصيب عددٌ كبيرٌ من الناس - أكثر من مئة.

