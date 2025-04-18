ترامب وستارمر يبحثان هاتفيا الضربات في اليمن ومفاوضات إيران

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأول مرة منذ إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من بريطانيا.



وصرح المتحدث باسم الحكومة البريطانية بأن الزعيمين ناقشا "المناقشات الجارية والمثمرة" بشأن التجارة بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء البريطاني: "أكد ستارمر التزامه بالتجارة الحرة والمفتوحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية".

كما ناقش الجانبان الوضع في أوكرانيا وإيران والإجراءات الأخيرة المتخذة ضد الحوثيين في اليمن.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدثان فيها منذ أن كشف ترامب عن مجموعة من الرسوم الجمركية على دول في 2 أبريل الجاري، فيما أسماه "يوم التحرير".

وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على السلع البريطانية. كما تُطبق ضريبة بنسبة 25% على واردات السيارات، والتي أُعلن عنها سابقًا، على المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تُجري وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز محادثات مع البيت الأبيض الأسبوع المقبل في ظل جهود لإبرام اتفاق تجاري، تأمل بريطانيا أن يُسهم في تخفيف وطأة الرسوم الجمركية.

مع ذلك، صرّح ترامب أمس الخميس بأنه "ليس في عجلة من أمره" للتوصل إلى أي صفقات نظرًا للإيرادات التي تُدرّها رسومه الجمركية الجديدة.



وأضاف أن العديد من الدول ترغب في التوصل إلى صفقات "بصراحة... أكثر مني"، وأن أي اتفاقيات ستُبرم "في وقتٍ مُحدد".

وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أنه يجري تحديد موعدٍ في سبتمبر لزيارة الملك في المملكة المتحدة.