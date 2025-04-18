قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن دخول مكة لحاملي التأشيرات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة تعليمات جديدة بشأن الدخول والبقاء في مكة لحاملي التأشيرات.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه اعتبارًا من الثلاثاء 29 أبريل 2025 بمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة "تصاريح" الرقمية، بالإضافة إلى منصتي "أبشر" و"مقيم"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك لمتابعة وتوثيق التصاريح الرقمية عبر تطبيق "ميدان"، الذي يُستخدم ميدانيًا من قبل رجال الأمن للتأكد من هوية وتصاريح الداخلين إلى مكة.

والأسبوع الماضي أعلنت الداخلية السعودية، تعليق إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين داخل المملكة، وكذلك حاملي التأشيرات الأخرى، اعتبارًا من 29 أبريل 2025 وحتى 10 يونيو 2025.