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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

اموال
اموال
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالنصب على المواطنين.

كشفت الأجهرة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد خرطوش.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك الصفحة المشار إليها مقيم بالإسكندرية، وبحوزته (هاتفه المحمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم من خلال طلبه منهم إرسال مبالغ مالية قيمة شحن الأسلحة لهم وعقب ذلك يقوم بحظر حساباتهم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق الأجهرة الأمنية الإسكندرية اخبار الحوادث

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