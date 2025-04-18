عمرو أديب يكشف سبب إغلاق بلبن ووهمي وشلتت وبهيج وكرم الشام وكنافة وبسبوسة

علق الإعلامي عمرو أديب، على إغلاق عدداً من المطاعم الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وفي مقدمتها بلبن ووهمي وشلتت وبهيج وكرم الشام وكنافة وبسبوسة.

محدش كان فاهم سبب إغلاق المحال

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"محدش كان فاهم سبب إغلاق محل بلبن

وتواصلت مع عدد كبير من الجهات المختلفة لمعرفة سبب إغلاق فروع محل بلبن ووهمي وشلتت وبهيج وكرم الشام وكنافة وبسبوسة".

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن الجميع لم يوضح ويكشف سبب إغلاق الفروع، وهيئة سلامة الغذاء أصدرت بيان كشف عن السبب الرئيسي في إغلاق فروع محل بلبن ومحل وهمي ومحل عم شلتت

والبيان كشف عن أن هناك سبب صحي واضح وراء الاغلاق.