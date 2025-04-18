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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 18-4-2025

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
آية الجارحي

لايزال سعرالريال السعودي أمام الجنيه مستقرا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18-4-2025؛ على مستوي السوق الرسمية.

جاء استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه متأثرا بقرار البنك المركزي المصري الصادر بخفض سعر الفائدة 2.25%.

إجازة البنوك 

كان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، لبدء تنفيذ الإجازة الأسبوعية والتي بدأت اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

الريال في البنك المركزي

وفي آخر يوم عمل وصل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.6 جنيه للشراء و 13.63 جنيها للشراء.

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر للريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا13.62 جنيها للشرا و 13.64 جنيه للبيع 

وبلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 13.61 جنيها للبيع و 13.63 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي، المصرف لعربي الدولي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات".

أقل سعر 

بينما بلغ اقل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.17 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.26 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.28 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.41 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع في بنك سايب.

متوسط السعر 

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في اغلب البنوك امام الجنيه نحو 13.57 جنيها للشراء و 13.63 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والاسكان، القاهرة، فصل الاسلامي، مصر، الاهلي المصري، ميد بنك".

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.59 جنيها للشراء و 13.63 جنيها للبيع في بنكي نكست و HSBC.

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