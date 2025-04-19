عشرة عمر .. صلاح عبدالله يكشف موقفا مؤثرا مع سليمان عيد

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الراحل سليمان عيد، قائلا :"ربنا يرحمه وادعو له وربنا يصبر اسرته، والمفاجأة كانت فظيعة اوي وصدمة للكل".

وأضاف صلاح عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن حقيقة صعبة أوي سليمان كان نعم الاخ والصديق، وكانت بينا عشرة سنين وأيام وذكريات جميلة.

وتابع الفنان صلاح عبدالله، أن كان عنده حضور ومميز وله تركيبة كوميدية غير عادية، وربنا يرحمه ويرحم امواتنا جميعاً.

من جانبه علق الاعلامي عمرو أديب، قائلا :"مافيش زي ألم الموت المفاجئ، والخبر نزل علينا زي الطوبة على الدماغ، والممثل سليمان عيد عمل صدمة للناس كلها".

