أقيمت أمس الجمعة، صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

صلوات الجمعة العظيمة

ترأس الصلوات القمص بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، حيث ألقى الأب بولس تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الارتباط الحتمي بين الحب والتضحية"، من خلال أربع نقاط أساسية: حب غير مشروط، تضحية كاملة، غفران غير محدود، وامتداد الحب إلى العالم كله.

وفي الختام، أقيم التطواف بأيقونة الصلبوت، مصحوبًا بدورة بدفن المسيح، وعزف المارش الكشفي، من قِبل مجموعة القديس أنطونيوس الكشفية، إحدى الأنشطة الرعوية بالكاتدرائية.