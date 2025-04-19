مؤمن عادل دكتور بيطري صنع امبراطورية رز بلبن .. حكاية مؤسس سلسلة مطاعم بـ لبن

أثار غلق سلسلة محلات "بـ لبن" وعدد من العلامات التجارية المرتبطة بها مثل "كرم الشام" و"وهمي" و"عم شلتت"، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية، ودفع الكثيرين للتساؤل: من هو مؤمن عادل، مؤسس هذه السلاسل التجارية التي تحوّلت إلى تريند خلال السنوات الماضية؟

https://www.youtube.com/shorts/3nScc1DSX7U

الدكتور مؤمن عادل طبيب بيطري مصري، قرر ترك مجال الطب والتفرغ لإدارة مشروعه الخاص في عالم الحلويات والمأكولات الشعبية، ليؤسس سلسلة "بـ لبن" التي انطلقت من محل صغير لتتحول خلال وقت قصير إلى علامة تجارية شهيرة تمتلك عشرات الفروع في أنحاء الجمهورية وخارجها.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي لتعرف من هو مؤمن عادل؟ ولماذا تم غلق محلاته؟

https://www.youtube.com/shorts/3nScc1DSX7U