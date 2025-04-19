مدفيديف يعلق على احتمال انسحاب واشنطن من الأزمة الأوكرانية

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذو واشنطن تجاه أوكرانيا، بحسب "ريا نوفوستي".

وأكد ميدفيديف أن روسيا سوف "تعالج الأمر" بشكل أسرع في حال تنصل أوروبا من الأزمة، وفق تعبيره.

وكتب مدفيديف على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية: "صرح مسؤولون أمريكيون بأنه في حال عدم إحراز تقدم في الأزمة الأوكرانية، فإن الولايات المتحدة ستتنصل منها".

وأضاف: "تصرف حكيم. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوها. حينها ستُعالج روسيا الأمر بشكل أسرع" بحسب تعبيره.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن واشنطن ستنسحب من عملية التفاوض حول أوكرانيا في حال قام أحد الأطراف بتخريبها.

